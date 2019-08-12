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Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пенсионный фонд России (ПФР) к сентябрю подготовит окончательные предложения для защиты прав россиян при переходе с одного пенсионного фонда в другой, заявил глава организации Антон Дроздов.

«Идет отработка жалоб в целях защиты прав граждан. Однако здесь мы ограничены в своих инструментах, поскольку не являемся стороной договора», — рассказал он в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в понедельник, 12 августа.

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Как пояснил Дроздов, ПФР в качестве третьего лица может принимать участие в судебных процессах, предоставлять документацию, разъяснять россиянам их права, а также информировать правоохранительные органы, в случае если есть очевидные признаки мошенничества.

По его словам, сейчас фонд проводит мониторинг, исключающий массовую отправку заявлений о смене страховщика с одного IP-адреса. Это делается под контролем Центробанка и «Ростелекома» и позволяет отсечь ботов, пояснил он.

Также Дроздов подчеркнул, что необходимо проводить работу с гражданами и предупреждать их о возможных потерях при смене страховщика до истечения пятилетнего периода. Глава ПФР заверил, что по этому вопросу уже проводилось совещание в ЦБ, на которое были приглашены все негосударственные пенсионные фонды, там им предложили взять на себя дополнительные функции по информированию россиян.

По данным главы ПФР, на 1 июля подано 81,6 тыс. заявлений на смену страховщика, что в семь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (530 тыс. заявлений). При этом 90% заявок было подано в электронном виде через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), остальные — в письменной форме.

Чтобы не лишиться накоплений, менять своего пенсионного страховщика нужно не чаще, чем раз в пять лет, — этот срок закреплен законодательно. Речь идет об обязательном пенсионном страховании, которое могут предоставлять как ПФР, так и частные фонды. Досрочно сменить фонд тоже можно, но тогда часть инвестдохода, накопленного при помощи предыдущего страховщика, будет потеряна.

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