В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию

В счет страховой пенсии включаются только те периоды, во время которых платятся взносы в Пенсионный фонд России (ПФР). Таким образом, обучение в школе, вузе, аспирантуре, на курсах по подготовке или повышению квалификации кадров засчитываться при назначении пенсии не будет. Об этом рассказали в ПФР.

Отмечается, что если обучение совмещалось с работой либо студент проходил оплачиваемую практику, и об этом есть соответствующие записи в трудовой книжке или справки от организации, то это будет учитываться при расчете страхового стажа.

Кроме того, необходимо документально подтвердить факт получения в указанный период зарплаты, с которой отчислялись взносы в ПФР, пишет «Российская газета».

Однако так называемое ученичество, согласно которому работодатель заключает с соискателем договор на профессиональное обучение или переобучение, также засчитываться не будет. Хотя такое соглашение и подразумевает выплату стипендии, оно не облагается страховыми взносами.

В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.