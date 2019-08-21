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Собянин пообещал повысить минимальную пенсию москвичам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти Москвы планируют повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров в ближайшее время, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения Зеленограда в среду, 21 августа.

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«Насколько — еще раз посчитаем и буквально, наверное, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение», — приводит его слова «РИА Новости».

Как напомнил градоначальник, правительство Москвы ранее говорило, что если городская экономика будет развиваться, а доходы позволять, то минимальный уровень пенсий будет повышаться. Он пояснил, что, несмотря на разговоры об ухудшении экономики, доходы и зарплаты в столице увеличиваются, растет поступление налога на прибыль.

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров. В соответствии с российским законодательством, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. В случае если доходы гражданина не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера, ему полагается соцдоплата.

Ранее в июле сообщалось, что москвичи смогут отслеживать свои пенсионные накопления на сайте мэрии. Для этого на портале появился новый виджет — «Пенсионный фонд».

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