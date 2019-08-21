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Лефортовский тоннель в Москве будет закрыт в выходные

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Лефортовский тоннель на Третьем транспортном кольце в Москве в предстоящие выходные перекроют для движения автомобилей в связи с ремонтными работами, сообщили в Центре организации дорожного движения в среду, 21 августа.

Движения не будет с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа на участке между Нижегородской эстакадой и Спартаковской площадью, пишет «Интерфакс».

Ранее в августе глава департамента капремонта столичной мэрии Алексей Елисеев объяснил, с чем связан частый ремонт московских дорог. По его словам, основной причиной замены асфальта является образование поперечной неровности — колейности.

Согласно внутренним документам департамента ЖКХ правительства Москвы, на ТТК, Садовом кольце, Московской кольцевой автодороге и вылетных магистралях предельная колейность достигается за 2,5 года, после чего необходимо проводить ремонтные работы дорог. Для межрайонных магистралей этот срок составляет 3,5 года. Для мелких улиц — 5,5–6 лет.

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