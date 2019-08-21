Лекторий проекта «Здоровая Москва» посетили свыше 6 тыс. человек

Лекторий проекта «Здоровая Москва» собрал более 6 тыс. слушателей с момента запуска в июне 2019 года. Об этом 21 августа агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве отметили, что 20 августа лекцию врача, теле- и радиоведущего Александра Мясникова в ландшафтном парке «Митино» посетили свыше 300 человек

Как уточняет НСН, врач рассказал слушателям о ключевых правилах здорового образа жизни, а также ответил на вопросы. Мясников также подчеркнул, что залог здоровья кроется не только в отказе от полуфабрикатов и фастфуда, но и в двигательной активности и сокращении потребления сладостей и выпечки.

Помимо этого, Мясников напомнил о необходимости систематически следить за своим самочувствием и предупреждать угрожающие здоровью факторы. По словам доктора, в группе риска — повышенное давление, избыточные вес, высокий уровень холестерина, курение, алкоголь, стресс, недостаток движение и неправильное питание, пишет сайт kp.ru.

Всего лекторий за время работы в этом году собрал свыше 6 тыс. зрителей. В департаменте здравоохранения уточнили, что общее число посещений всех занятий проекта превышает 150 тыс.

Проект «Здоровая Москва» стартовал летом 2019 года. В рамках программы в столичных парках разместили 46 павильонов, где горожане могут пройти диспансеризацию или заняться спортом.