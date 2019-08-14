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Около 15 тыс. москвичей проверили здоровье легких в парках

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Порядка 15 тыс. жителей столицы проверили здоровье легких в кабинетах рядом с павильонами «Здоровая Москва» в городских парках. Об этом 14 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

Как отмечает «Федеральное агентство новости», в передвижных кабинетах работают ведущие медики городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом, поэтому за точность обследования специалисты отвечают.

Флюорографию могут сделать все желающие бесплатно, но при себе необходимо иметь полис и паспорт. Кроме того, пришедшим на осмотр людям необходимо будет оставить свои контактные данные. Результаты обследования можно получить в поликлинике по месту жительства.

Кабинеты открыты с 08:00 до 22:00 ежедневно, предварительная запись на прием не требуется. По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипун, в выходные дни обследование прошли 11 тыс. человек, а в будни — порядка 4 тыс. человек. Всего специалисты обнаружили больше 350 подозрений на заболевания органов грудной клетки, пишет RNS.

«Веранды здоровья» заработали в столичных парках в начале июля.

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