Пожарные спасли застрявшую в заваленном колодце собаку в Тулуне

В Тулуне Иркутской области, пострадавшем от наводнения, пожарным удалось спасти собаку из заваленного колодца. Животное обнаружили на дне канализационной ямы во время раскопок с использованием тяжелой техники.

Сколько собака пробыла в закрытом помещении, пока неизвестно. В каком состоянии животное сейчас — также не сообщается, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт МЧС по Иркутской области в одной из социальных сетей.

В конце июня на территории Приангарья произошло наводнение. В регионе был введен режим ЧС.

29 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил медалями «За спасение погибавших» во время паводка девятерых жителей Иркутской области.