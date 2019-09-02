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Из горящей квартиры в центре Москвы спасли троих детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Спасатели вынесли троих детей из горящей квартиры в центре Москвы. Как сообщили в столичном управлении МЧС России, спасенных передали медикам для обследования.

Сообщение о пожаре в доме № 8 на улице Чаплыгина поступило в дежурную часть в 16:40. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что возгорание произошло в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома.

Площадь пожара и обстоятельства происшествия в данный момент выясняются.

31 августа сообщалось о гибели ребенка в пожаре в одном из частных домов в деревне Аринкино Ярославской области. Площадь возгорания составила 49 кв. м, пожарные боролись с огнем около пяти часов.

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