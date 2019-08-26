Пожар в монастыре в центре Москвы потушили

Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен. Об этом вечером в понедельник, 26 августа, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Только что возгорание было полностью ликвидировано», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что горит крыша деревянной постройки на территории монастыря. Площадь возгорания составила около 400 кв. м. О пострадавших информации не поступало.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись произошедшего.

Богородице-Рождественский монастырь расположен на пересечении улицы Рождественка и Рождественского бульвара и является одним из древнейших женских монастырей столицы.