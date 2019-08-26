На северо-западе Москвы эвакуировали жилой дом из-за пожара в кафе на первом этаже. Информацию об этом распространил ТАСС в понедельник, 26 августа.

«В жилой многоэтажке по проезду Березовой рощи произошел пожар в кафе на площади 40 кв. метров, он был ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные спасли четверых человек.

22 августа сообщалось, что в результате пожара в многоэтажке в Москве пострадал ребенок. Врачи поставили ему диагноз «отравление угарным газом».