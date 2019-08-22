В результате пожара в многоэтажке в Москве пострадал ребенок

Ребенок пострадал в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Москве. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России.

ЧП произошло 22 августа в Бутырском районе на улице Яблочкова, дом 34. Около полудня поступило сообщение о возгорании в квартире на 12-м этаже, а также на двух балконах на 11-м и 12-м этажах.

В ходе тушения спасатели вывели из соседних квартир девять человек, двоих из которых передали медикам для осмотра. В результате пострадал ребенок, его доставили в больницу. Врачи поставили ему диагноз «отравление угарным газом».

Как пишет РИАМО, пожар был ликвидирован менее чем за полчаса, площадь возгорания составила 20 кв. м. Горели личные вещи и мебель.

Ранее 22 августа сообщалось, что две женщины погибли в результате пожара в Саратове.