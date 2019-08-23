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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Петербурге

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Фото: vk.com/spb_today
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Состояние обоих пострадавших при пожаре на Складской улице в Санкт-Петербурге оценивается как тяжелое. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает телеканал «78».

22 августа днем загорелось четырехэтажное административно-складское здание в Невском районе города. Площадь пожара составила 4 тыс. кв. м, ему была присвоена высшая, пятая категория сложности. Из здания во время ЧП эвакуировали 200 человек. В результате произошедшего два человека пострадали. Как информации НСН, у одного мужчины диагностированы ожоги тела и отравление дымом, у второго — только отравление угарным газом.

Оба пострадавших находятся в реанимации. Как пишет RT, за их здоровьем следят медики НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

На то, чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось 18 часов. К тушению пожара, по информации телеканала «360», привлекли 153 человека личного состава, 34 единицы техники, а также вертолет Ми-8.

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