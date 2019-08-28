Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде

Пожар произошел на заводе «Красное Сормово» в Нижегородской области, если погибшие и пострадавшие.

По данным МЧС, возгорание началось в одном из цехов завода в 8:21 мск 28 августа. Огнем было охвачено 5 кв. м, горение ликвидировано.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, при возгорании пострадали три работника судоверфи, двое из которых позднее скончались. Потерпевшему оказывается помощь.

Источник агентства сообщает о двух погибших и двух пострадавших.

Пламя вспыхнуло на строящемся сухогрузе проекта RSD59 из-за вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Обстоятельства происшествия выясняет специально созданная комиссия.

«Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) — один из старейших судостроительных заводов в России, предприятие было основано в 1849 году.

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