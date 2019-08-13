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Пожару на теплоходе «Святая Русь» присвоили третий ранг

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Фото: соцсети
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В ходе тушения трехпалубного речного теплохода «Святая Русь» на Волге ранг пожара увеличился до третьего. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.

«В тушении активно применяется пожарный катер «Вьюн-9». Он осуществляет забор воды из Волги и тушит судно. Теплоход стоял на приколе», — цитирует представителя регионального ведомства телеканал «360».

К борьбе с огнем привлечен 21 человек, задействовано шесть единиц техники, уточняет RT.

По информации «Руссудоходства», «Святую Русь» начали готовить к утилизации еще в 2018 году. Его разборкой планировали заняться в затоне «Сибирский» в Борском районе Нижегородской области.

Судно вывели из эксплуатации в 2015 году. В прошлом году его выставили на торги и продали по цене металлолома — за 8,5 млн рублей.

Корабль загорелся 13 августа около 11:40 мск. Людей на его борту не было. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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