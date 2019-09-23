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В Саратовской области четыре человека погибли при пожаре

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Фото: МЧС РФ
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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Озерное Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС в понедельник, 23 сентября.

Личности погибших устанавливаются. «В Актарском районе Саратовской области в 4:49 произошло возгорание деревянного дома», — отметили спасатели. Огонь тушили два часа, пожар охватил 162 кв. метра здания.

«К тушению пожара привлекались 24 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — пять человек и две единицы техники», — говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

Накануне в Московской области при пожаре в квартире погибли три человека. Инцидент произошел в городе Рошаль на улице Спортивная.

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