Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутске

Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Иркутске. Об этом сообщил сайт регионального управления МЧС в понедельник, 23 сентября.

Пятилетняя девочка и двухлетний мальчик были оставлены без присмотра в доме по улице Красногвардейской в воскресенье. Детей, находящихся без сознания, обнаружил их отец. Он передал их бригаде скорой медицинской помощи.

«Травмированных детей госпитализировали в городскую Ивано-Матренинскую клиническую больницу. К сожалению, врачам спасти девочку не удалось», — говорится в сообщении.

Звонок о пожаре поступил в МЧС в 18:22 по местному времени (13:22 мск) 22 сентября. Огонь повредил квартиру на площади 16 кв. м.

Накануне в Московской области при пожаре в квартире погибли три человека. Инцидент произошел в городе Рошаль на улице Спортивная. Возгорание началось на четвертом этаже жилого дома.