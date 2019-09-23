Прямой эфир

Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Иркутске. Об этом сообщил сайт регионального управления МЧС в понедельник, 23 сентября.

Ночной кошмар: что известно о пожаре в детском лагере под Хабаровском
Дети спали в якобы огнеупорных палатках, которые сгорели дотла за несколько минут

Пятилетняя девочка и двухлетний мальчик были оставлены без присмотра в доме по улице Красногвардейской в воскресенье. Детей, находящихся без сознания, обнаружил их отец. Он передал их бригаде скорой медицинской помощи.

«Травмированных детей госпитализировали в городскую Ивано-Матренинскую клиническую больницу. К сожалению, врачам спасти девочку не удалось», — говорится в сообщении.

Звонок о пожаре поступил в МЧС в 18:22 по местному времени (13:22 мск) 22 сентября. Огонь повредил квартиру на площади 16 кв. м.

Накануне в Московской области при пожаре в квартире погибли три человека. Инцидент произошел в городе Рошаль на улице Спортивная. Возгорание началось на четвертом этаже жилого дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Удмуртии при пожаре погибли ребенок и двое взрослых
Во Владимирской области во время пожара в поселке погиб один человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019