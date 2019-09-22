В Удмуртии при пожаре погибли ребенок и двое взрослых

В Удмуртии при пожаре в жилом доме погибли три человека - несовершеннолетний и двое взрослых. Об этом 22 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Завьяловском районе. Отмечается, что огонь охватил одноэтажный дом в саду, а после пламя перекинулось на гараж и придомовую территорию.

В доме в момент возгорания находилась семья из трех человек, которые стали впоследствии жертвами пожара.

Позднее спасателям удалось ликвидировать горение. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

21 сентября сообщалось, что во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров.