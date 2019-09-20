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Фигурантам дела о пожаре в палаточном лагере продлили арест

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Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ
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Троим фигурантам дела о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае продлили арест. Такое решение принял Центральный суд Комсомольска-на-Амуре.

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Директор лагеря Максим Кузнецов, владелец горнолыжного комплекса «Холдоми» Виталий Бурлаков и глава надзорного отдела МЧС по Солнечному району Эдуард Новгородцев останутся под стражей до 22 декабря, передает ТАСС.

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел 22 июля. В момент происшествия там находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м, на тушение пожара ушло два часа.

Известно, что взрослые пытались самостоятельно ликвидировать возгорание и слишком поздно вызвали пожарных. Из 26 палаток полностью сгорели 20.

В результате пожара погибли четверо детей. Один из них, 11-летний Алексей Мартыненко, посмертно награжден Орденом мужества за попытку спасти других.

Предположительно, пожар вспыхнул из-за неисправности обогревателя. Губернатор края Сергей Фургал заявил, что палаточный городок был нелегальным, о его существовании властям не было известно. Кузнецов опроверг эту информацию. По его словам, документы о регистрации лагеря изъяли следователи, а незадолго до пожара на территории проводились учения по эвакуации. Он также заявил, что палатки покупались у конкретного производителя по указанию краевых властей.

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