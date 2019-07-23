Прямой эфир

Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае работал без разрешения

0
Фото: ТАСС/МЧС РФ по Хабаровскому краю
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что сгоревший палаточный городок на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» был нелегальным. Об этом 23 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», — сказал глава края.

Отмечается, что пожар мог возникнуть после того, как ребенок положил полотенце на обогреватель.

Как сообщалось ранее, в результате возгорания погибла девочка 2008 года рождения. Еще несколько детей пострадали. Следственный комитет из-за смерти ребенка возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожарный погиб при тушении лесного пожара в Оренбуржье
Режим черного неба ввели в Кемерово из-за пожаров в Красноярском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017