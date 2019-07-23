Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае работал без разрешения
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что сгоревший палаточный городок на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» был нелегальным. Об этом 23 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», — сказал глава края.
Отмечается, что пожар мог возникнуть после того, как ребенок положил полотенце на обогреватель.
Как сообщалось ранее, в результате возгорания погибла девочка 2008 года рождения. Еще несколько детей пострадали. Следственный комитет из-за смерти ребенка возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».