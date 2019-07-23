Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» погибла девочка. Об этом 22 июля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Во время пожара сгорели 20 палаток из 26. На месте находились 189 детей, в результате погибла девочка 2008 года рождения, еще трое из них пострадали.

На данный момент пожар удалось локализовать. На месте находятся бригады спасателей и правоохранители. Устанавливаются причины возгорания.

Следственный комитет из-за смерти ребенка возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает телеканал «360».

По данным ТАСС, горнолыжный комплекс «Холдоми» принадлежит индивидуальному предпринимателю Виталию Бурлакову. Основной сферой его деятельности является перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами, а дополнительной — гостиницы и места временного проживания.

17 июля сообщалось, что в Орловской области при пожаре в жилом доме погибли трое детей.