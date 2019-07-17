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Трое детей погибли на пожаре в Орловской области

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Жилой дом загорелся днем 17 июля в городе Дмитровске Орловской области. Приехав на место через несколько минут, пожарные обнаружили, что одноэтажная постройка полыхает изнутри. Было сформировано звено газодымозащитной службы для проведения разведки.

Из дома вынесли тела трех детей 2015, 2016 и 2018 года рождения, передает InfoOrel.ru. В тушении принимали участие девять человек и три единицы техники. Экспертам предстоит установить причину трагедии.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте гибели детей работают следователи.

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