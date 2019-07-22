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Пожарный погиб при тушении лесного пожара в Оренбуржье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Спасатель погиб, спасая село Акжарское (Ясненский городской округ Оренбургской области) от степного пожара. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС в понедельник, 22 июля.

О возгорании сухой травы пожарным сообщили утром 21 июля. Из-за ветреной погоды огонь мог распространиться на жилые дома.

«На одном из таких боевых участков вел неравный бой Стаценко Александр Васильевич, водитель ПСЧ-33 по охране города Ясного. Работая на пожаре в сложнейших условиях без перерыва на протяжении длительного времени, Александр Васильевич трагически погиб», — сказано в сообщении ведомства.

Несмотря на сложнейшие метеоусловия и плохую видимость, пожарным удалось справиться с возгоранием. Ведомство выразило соболезнования родственникам и близким погибшего пожарного.

В Ясненском городском округе, а также в Новоорском и Домбаровском районах области действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Сотрудники МЧС борются с огнем даже в ночное время. Экстренные службы осуществляют дозор населенных пунктов и проблемных участков степи.

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