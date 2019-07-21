Режим ЧС ввели в трех районах Оренбургской области из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории трех районов Оренбургской области из-за природных пожаров, сообщает в воскресенье, 21 июля, пресс-служба регионального управления МЧС.

Режим ЧС действует в Ясненском городском округе, а также на территории Новоорского и Домбаровского районов области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время угроза населенным пунктам отсутствует, и добавили, что ночью работы по тушению пожаров продолжатся. Экстренные службы также будут осуществлять дозор населенных пунктов и проблемных участков степи.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что пожарные более пяти часов не могли справиться с крупным природным пожаром в Адамовском районе Оренбургской области, а 15 июля стало известно о крупном природном пожаре в поселке Новоорск.