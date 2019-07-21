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Один человек погиб при пожаре в доме престарелых под Брянском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Один человек стал жертвой пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в населенном пункте Дарковичи в Брянской области. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб региона.

Возгорание началось в одной из комнат здания.

«Общая площадь пожара составила 25 кв. м, погиб один человек», — заявил источник агентства.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

В конце июня сообщалось, что пожар произошел на борту пассажирского теплохода «Василий Чапаев» на Волге. На борту судна находилось около 200 человек. Никто из них не пострадал.

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