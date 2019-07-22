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Режим черного неба ввели в Кемерово из-за пожаров в Красноярском крае

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В Кемерово объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, которые способствуют накоплению вредных примесей. Причиной стал дым от лесных пожаров в соседнем Красноярском крае.

Так, городским предприятиям рекомендовали проводить мероприятия по сокращению выбросов, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на правительство Кузбасса. В Гидрометцентре Кемерово объяснили это тем, что 21 июля на территории Красноярского края было ухудшение видимости из-за дымки и мглы. При этом отмечается, что Кемерово — пока единственный в Сибири город, где объявлен режим черного неба.

Между тем 18 июля в нескольких районах Красноярского края сняли режим ЧС, действовавший там с начала месяца. Региональные власти утверждали, что ситуация с природными пожарами там стабилизировалась. По словам министра экологии Павла Корчашкина, режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске решили не вводить из-за того, что превышений промышленных выбросов не зафиксировано.

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