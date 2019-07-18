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Ситуация с природными возгораниями в регионах стабилизировалась

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Ситуация с природными возгораниями в Красноярском крае стабилизировалась. За последние двое суток число пожаров в регионе сократилось в 17 раз. В нескольких районах сняли режим ЧС, который действовал со 2 июля. В Иркутской области за сутки ликвидировали 13 возгораний на площади 19,5 тыс. га. Но в пяти муниципалитетах продолжает действовать режим ЧС. К тушению привлекли 250 человек, 11 бульдозеров, трактора и машины. В Бурятии удалось локализовать пожар в Забайкальском национальном парке. На территории республики продолжают тушить два очага общей площадью 100 га. К работам привлекли более 300 человек и 70 единиц техники.

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