Спасавший детей при пожаре в лагере мальчик награжден посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о представлении к государственной награде посмертно 11-летнего Алексея Мартыненко, который пытался спасти девочек из горящей палатки в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства края.

Согласно сообщению, Алексея наградили орденом Мужества за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Мальчик во время пожара бросился на помощь девочкам и получил ожоги, несовместимые с жизнью, пишет «Интерфакс — Дальний Восток».

В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, унесший жизни четверых детей. Сгорели 20 из 26 палаток.

После трагедии начался ряд проверок. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровью потребителей» и «Халатность».