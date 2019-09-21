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При пожаре в Красноярском крае погиб ребенок

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Фото: соцсети
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Ребенок погиб в результате пожара в населенном пункте Говорково в Красноярском крае. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел на улице Лесная. Загорелись летняя и кухня и баня. В момент пожара в постройках находились пятеро детей. Трое смогли выбраться самостоятельно. Один ребенок пострадал и был доставлен в больницу с ожогами рук. Еще один погиб.

В материале уточняется, что площадь возгорания составила 24 квадратных метра.

19 сентября крупный пожар на площади 300 кв. м произошел в ТЦ «Гранд Парк» в Грозном. Весь персонал и посетителей удалось оперативно эвакуировать. Никто не пострадал.

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