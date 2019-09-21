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Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров

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Фото: twitter.com/galu1981
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Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров города «Максим». Об этом 21 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 6:06 (23:06 мск). По имеющейся информации, площадь пожара составляет 1000 кв. м, ему присвоен второй ранг сложности.

В МЧС также отметили, что возгорание началось в кафе началось на четвертом этаже здания. На данный момент информации о пострадавших не поступало. На место инцидента выехали полицейские.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором виднеются огромные столбы дыма над торговым центром и сильный огонь внутри самого здания.

Днем ранее пожар произошел в крупном ТРЦ «Гранд Парк» в Грозном. К ликвидации огня привлекли 12 пожарных расчетов и 50 человек.

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