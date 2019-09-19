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В Грозном потушили пожар в торгово-развлекательном центре

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Фото: ТАСС/МЧС России
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В Грозном потушили пожар в торгово-развлекательном центре «Гранд-парк». Об этом 19 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Весь персонал и посетителей сразу же эвакуировали. Само горение удалось ликвидировать в 21:58 мск. К ликвидации огня привлекли 12 пожарных расчетов и 50 человек.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал видео мощного пожара, возникшего в ТРЦ «Гранд-парк». Сообщалось, что огонь бушевал на площади 300 кв. м.

16 сентября пожар произошел в крупном торговом центре Биробиджана. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

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