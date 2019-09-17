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Во Владимирской области во время пожара в поселке погиб один человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Во Владимирской области во время пожара в поселке погиб один человек. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Возгорание произошло на площади около 300 кв. метров около 16 часов вечера.

Всего в доме проживало 15 человек, одна женщина погибла. На данный момент правоохранители пытаются установить ее личность. Остальные 14 человек смогли эвакуироваться из дома самостоятельно.

Ранее, 15 сентября, сообщалось, что в 22:26 мск в Красноярске в квартире в пятиэтажке на улице Гусарова произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания и разбора сгоревших конструкций были обнаружены тела четырех взрослых и четырех детей.

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