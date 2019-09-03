Прямой эфир

Найдены тела 25 погибших при пожаре на яхте в Калифорнии

0
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники спасательных служб обнаружили тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception у берегов калифорнийского острова Санта-Крус, сообщило 2 сентября (3 сентября по московскому времени. — Ред.) агентство AP со ссылкой на береговую охрану.

Поиске еще девяти человек продолжаются. По данным береговой охраны, власти достали из воды 20 тел и установили местонахождение еще пяти. Поиски пропавших будут продолжаться всю ночь.

Коммерческое судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам. Пожар на судне, стоявшем на якоре, начался в ночь на понедельник, 2 сентября. На яхте находились 39 человек, пять членов экипажа спаслись, так как несли вахту и не спали.

Дайверы спали в помещениях под палубой, пока неизвестно, пытались ли им помочь. В ходе пожара яхта затонула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о 34 погибших при пожаре на судне у берегов Калифорнии
У берегов Калифорнии затонуло загоревшееся судно

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019