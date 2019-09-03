Найдены тела 25 погибших при пожаре на яхте в Калифорнии

Сотрудники спасательных служб обнаружили тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception у берегов калифорнийского острова Санта-Крус, сообщило 2 сентября (3 сентября по московскому времени. — Ред.) агентство AP со ссылкой на береговую охрану.

Поиске еще девяти человек продолжаются. По данным береговой охраны, власти достали из воды 20 тел и установили местонахождение еще пяти. Поиски пропавших будут продолжаться всю ночь.

Коммерческое судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам. Пожар на судне, стоявшем на якоре, начался в ночь на понедельник, 2 сентября. На яхте находились 39 человек, пять членов экипажа спаслись, так как несли вахту и не спали.

Дайверы спали в помещениях под палубой, пока неизвестно, пытались ли им помочь. В ходе пожара яхта затонула.