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У берегов Калифорнии затонуло загоревшееся судно

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Фото: Twitter.com/KTLA
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Судно The Conception сгорело и затонуло у побережья Калифорнии, находясь на расстоянии 18 м от суши. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает CNN.

Судно подало сигнал бедствия около 3:00 по местному времени (13:00 мск). На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники береговой охраны. Они пытались потушить пожар на корабле и смогли эвакуировать членов экипажа. Двое спасенных получили ранения. Всего на борту было более 30 человек.

The Conception вышло в море в субботу, 31 августа, с трехдневным туром для дайверов.

Ранее в понедельник сообщалось, что в результате пожара на судне погибли 34 человека.

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