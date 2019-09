СМИ сообщили о 34 погибших при пожаре на судне у берегов Калифорнии

Более 30 человек погибли в пожаре на корабле у берегов американского штата Калифорния. В понедельник, 2 сентября, местный телеканал KTLA сообщил о 34 погибших, ссылаясь на местный департамент пожарной охраны.

Представители береговой охраны Лос-Анджелеса сообщили, что нескольких членов экипажа удалось спасти. Один из них получил легкие телесные повреждения. Спасательная операция продолжается.

В службе уточнили, что на борту судна находится более 30 человек, однако данные о погибших не подтвердили.

BREAKING NEWS: The Coast Guard has launched multiple rescue assets along with assets from local agencies to assist more than 30 people in distress on a 75ft boat near Santa Cruz Island. More details will be available later as this operation continues.