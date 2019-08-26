Судно с 25 моряками пропало у берегов Индонезии

Судно с грузом никелевой руды на борту пропало у берегов Индонезии. Как сообщает «РИА Новости» в понедельник, 26 августа, на борту корабля находятся 25 человек.

Местные власти сообщили, что судно MV Nur Allya накануне подало сигнал бедствия, проходя мимо острова Буру, а затем перестало выходить на связь.

К месту, откуда судно подало последний сигнал, выдвинулись спасатели, однако ночью поисковую операцию прервали из-за неблагоприятных погодных условий.

19 июня сообщалось о крушении судна вблизи индонезийского острова Мадура на северо-востоке от острова Ява. Жертвами крушения стали по меньшей мере 19 человек.