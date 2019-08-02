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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у острова Суматра

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Фото: Global Look Press/dpa/Henning Kaiser
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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу, 2 августа, у берегов индонезийского острова Суматра. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 12:03 по времени UTC (15:03 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 249 км к юго-западу от города Тангеранга. Очаг залегал на глубине 49 км, уточняет RT.

В этот же день индонезийские власти распространили предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7. Оно также произошло у берегов Суматры. Очаг подземных толчков залегал на глубине 59 км, эпицентр находился в 227 км от города Телукбетунг.

Ранее 2 августа сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,5 у берегов Чили. Сообщений о жертвах или пострадавших нет. Власти страны не объявляли угрозу цунами.

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