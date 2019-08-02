Власти Индонезии предупредили о цунами после мощного землятресения

Власти Индонезии распространили предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7. Об этом 2 августа сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение произошло у берегов острова Суматра. Очаг подземных толчков залегал на глубине 59 км, эпицентр располагался в 227 км от города Телукбетунг. Данных о пострадавших и разрушениях не последовало.

При этом агентство ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает о землетрясении магнитудой 6,9 в 261 км от города Тангеранг. Эпицентр находился на глубине 10 км.

Власти страны издали предписание о немедленной эвакуации побережных районов острова Ява.

14 июля в 102 км от города Лайвуй (Laiwui) на острове Хальмахера были зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3. Тогда о пострадавших или разрушениях также не сообщалось. Угрозы цунами не последовало.