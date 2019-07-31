Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,9 было зарегистрировано в среду, 31 июля, в Тихом океане у восточного побережья Камчатского полуострова. Об этом сообщил Камчатский филиал федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Эпицентр располагался Тихом океане в 80 км к востоку от райцентра Усть-Камчатск. «Очаг залегал на глубине 54 км под морским дном. Магнитуда сейсмического события составила 4,9», — цитирует сообщение ТАСС.

Угроза цунами не объявлялась, уточняет RT. Местные жители не ощутили подземных толчков.

Ранее в этот же день сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Республике Алтай и Казахстане недалеко от границы с Алтайским краем. Магнитуда самого мощного составила 4.