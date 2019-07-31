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Землетрясения зафиксировали в Алтае и Казахстане

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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Республике Алтай и Казахстане вблизи от границы с Алтайским краем. Магнитуда наиболее мощного землетрясения составила 4.

Первое сейсмическое событие произошло 30 июля в Онгудайском районе Алтая. Эпицентр находился в 186 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. В эпицентре интенсивность колебаний составляла 3,1 балла, магнитуда составила 2,8. Об этом сообщает altapress.ru.

Второе землетрясение произошло 31 июля в Казахстане к юго-западу от границы с Алтайским краем. Магнитуда составила 4.

Ранее на Алтае землетрясение зафиксировали в 314 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. В эпицентре интенсивность колебаний достигала 4,7 балла.

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