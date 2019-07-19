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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Греции

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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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В Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом 19 июля сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 11:13 (14:13 мск) на глубине 12 км. Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 23 км от Афин в районе населенного пункта Магула. По данным Associated Press, жители греческой столицы из-за землетрясения в панике выбежали из зданий на улицы, пишет RT.

По данным сейсмологов Салоникского университета имени Аристотеля, глубина очага составила лишь 2 км: он был почти на поверхности, поэтому ощущался так сильно, отмечает сайт kp.ru.

По данным ТАСС, после главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков. Самый сильный из афтершоков имел магнитуду 3,8.

Из-за землетрясения во многих районах появились перебои с мобильной связью и электроснабжением. Об ущербе и пострадавших не сообщается. Посольство России в Афинах также не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать во время землетрясения, передает «Федеральное агентство новостей».

14 июля сообщалось, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3.

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