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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Крита

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Фото: Global Look Press/Muhammad Fauzy
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Около греческого острова Крит в среду, 31 июля, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился вблизи города Ираклиона. Подземные толчки были зафиксированы в 4:40 по времени UTC (7:40 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 80 км.

В настоящее время нет информации о разрушениях и пострадавших. По данным РБК, в посольстве России в Греции следят за ситуацией. В диппредставительстве отметили, что обращений от россиян не поступало.

19 июля в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки зафиксировали в 11:13 (14:13 мск) на глубине 12 км. Отмечается, что эпицентр находился в 23 км от Афин в районе населенного пункта Магула. По данным Associated Press, жители греческой столицы из-за землетрясения в панике выбежали из зданий на улицы.

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