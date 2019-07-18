Разрушенный землетрясением город-призрак хотят восстановить на Сицилии

Итальянские власти задумались восстановить коммуну Поджореале, расположенную на Сицилии и разрушенную землетрясением полвека назад.

Сейчас в итальянской Сицилии есть два города с таким названием. Первый является действующей коммуной, а второй — город-призрак, который так и остался в руинах после землетрясения 1968 года, вынудившего всех жителей покинуть свои дома.

Как сообщает портал Lonely Planet, местные власти задумали восстановить первоначальный облик города в расчете на то, что покинувшие его жители, разъехавшиеся по Италии, захотят вернуться на историческую родину. Кроме того, по задумке инициаторов, старое Поджореале могло бы стать туристическим центром с развитой инфраструктурой.

В 1968 году восточная Сицилия пострадала от одного из самых сильных землетрясений за всю современную историю Италии — 6,1 балла по шкале Рихтера. Толчки разрушили несколько небольших городов — погибли более 200 человек, десятки тысяч остались без крова.