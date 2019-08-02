В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5

У берегов Чили сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,5. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Санта-Крус — в нем живет около 33 тыс. человек. Технические специалисты приступили к оценке последствий случившегося, сообщений о жертвах или пострадавших нет. Угрозу цунами власти страны не объявляли.