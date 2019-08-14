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Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Экипаж теплохода спас пассажирское судно, которое неслось на камни на реке Обь в окрестностях Барнаула. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК в среду, 14 августа.

Инцидент произошел 9 августа. По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.

Как пишет «Алтайская правда», экипаж теплохода «Москва-207» помог неисправному судну пройти под мостом. Отмечается, что у него, предположительно, отказало основное оборудование, а дополнительное оказалось не рабочим.

Генеральный директор речного порта Александр Крук написал заявление в прокуратуру и региональный Ространснадзор. Он просит правоохранителей обратить внимание на произошедшее и принять соответствующие меры. Также Крук отметил, что в прошлом году уже происходила похожая ситуация, тогда в происшествии пострадали десятки человек.

13 августа неэксплуатируемый теплоход загорелся в затоне «Сибирский» в Борском районе Нижегородской области. Людей на борту не было, никто не пострадал.

К тушению были привлечены 21 человек и шесть единиц техники, в том числе пожарный катер «Вьюн-9». Причины возгорания и размер ущерба устанавливает Приволжская транспортная прокуратура.

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