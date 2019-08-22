Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Санкт-Петербурге

Пожар произошел на борту пассажирского теплохода «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге в ночь на четверг, 22 августа.

Как сообщили ТАСС в городском главке МЧС, в результате происшествия погиб человек, который находился в каюте. Уточняется, что горение происходило на первой палубе в каюте механика на площади 13 квадратных метров.

«В момент возгорания на теплоходе находились люди, были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала, все они размещены в ресторане на берегу», — отметил представитель ведомства.

Пожар был ликвидирован в 06:10. В тушении возгорания участвовало 50 человек и 10 единиц техники. Согласно данным из открытых источников, «Петр Чайковский» — четырехпалубный круизный теплоход, построенный в 1983 году.

13 августа на Волге в Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь». ЧП произошло в затоне Сибирском рядом с городом. Судно не эксплуатируется с 2018 года, людей на нем не было.