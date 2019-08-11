Горящее в Черном море рыболовецкое судно попало на видео

Пожар произошел на рыболовецком судне в акватории Черного моря. Видео горящего судна в воскресенье, 11 августа, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что ЧП произошло неподалеку от берега Туапсинского района Краснодарского края. По данным МЧС, пожар возник в двигателе, когда судно находилось примерно в 1,5 км от берега в поселке Джубга.

«На борту находились шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами», — отметили в МЧС.

Спасатели уточнили, что погибших и пострадавших нет.

В конце июня сообщалось, что пожар произошел на борту пассажирского теплохода «Василий Чапаев» на Волге. На борту судна находилось около 200 человек.