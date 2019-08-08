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«Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море

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Фото: commons.wikimedia.org
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Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота следит за эсминцем «Портер» ВМС США в Черном море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны).

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«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Черного моря эсминец с УРО-ПРО «Портер» ВМС США», — цитирует сообщение ТАСС.

Американский эсминец вошел в южную часть акватории Черного моря ранее в этот же день.

Как уточняет портал Naval Today, это уже шестой американский корабль, направленный в акваторию Черного моря с начала 2019 года.

В конце июня сообщалось, что в Черное море вошел американский эсминец «Карни», он принял участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 у берегов Украины. За ним также наблюдал «Сметливый».

Ракетный эсминец ВВС США «Портер» базируется на американской базе в Испании. Корабль класса «Арли Берк» оснащен системой ПРО «Иджис» и вооружен крылатыми ракетами «Томагавк».

«Сметливый» — старейший в мире из находящихся в строю кораблей класса эсминец. За характерный высокий звук газовых турбин корабли этого типа получили на флоте прозвище «поющие фрегаты». В августе 2016 года корабль прошел частичную модернизацию с установкой на надстройке двух станций спутниковой связи.

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