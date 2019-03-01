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СМИ сообщили о пожаре на российском траулере в порту Южной Кореи

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Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won
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Пожар возник на российском траулере в доке порта Пусан в Южной Корее. Как сообщает газета The Chosun Ilbo, все шесть членов экипажа были оперативно эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что внутренние помещения судна сильно задымлены, доступ в них затруднен. По данным полиции, пожар начался во время работ по разрезанию стального листа на полу рубки. Ожидается, что полиция начнет расследование в отношении экипажа.

21 января в 16 морских милях от побережья Краснодарского края произошло возгорание судов Candy и Maestro, следовавших под флагом Танзании. На кораблях находились 32 человека из Индии и Турции. По последним данным, 12 человек удалось спасти, 10 погибли.

23 января агентство Reuters заявило, что один из танкеров не смог зайти в порт на юге России из-за санкций США, поэтому судам пришлось перегружать топливо в открытом море, в результате чего возник пожар.

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