Число жертв пожара на судне у берегов Калифорнии выросло до восьми

Как минимум восемь человек погибли во время крушения судна The Conception у берегов Калифорнии, сообщает CNN со ссылкой на начальника полиции округа Санта-Барбара Билла Брауна.

В ночь на 2 сентября, кода корабль стоял на якоре, на нем произошел пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, когда пламя полностью охватило судно.

Отмечается, что пока найдены только восемь тел погибших, а всего на судне находились 38 или 39 человек, в том числе пятеро членов экипажа.

По предварительным данным, спастись удалось только пятерым морякам — в момент происшествия они находились на верхней палубе и успели спрыгнуть, их спасло проходившее мимо судно The Grape Escape. Неизвестно, пытался ли экипаж помочь пассажирам.

Ранее сообщалось о четверых погибших в этом кораблекрушении.