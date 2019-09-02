Тела четверых погибших найдены возле загоревшегося судна у берегов Калифорнии

У побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния, США), где затонуло судно The Conception, обнаружены тела четырех погибших. Об этом 2 сентября сообщает Associated Press со ссылкой на представителя береговой охраны.

Продолжаются поиски еще более 30 человек, находившихся на борту.

Судно The Conception вышло в море 31 августа с трехдневным туром для дайверов. По разным данным, на борту находились 38 или 39 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В ночь на 2 сентября, кода корабль стоял на якоре, на нем произошел пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, когда пламя полностью охватило судно.

Предварительно, спастись удалось только пятерым морякам — в момент происшествия они находились на верхней палубе и успели спрыгнуть, их спасло проходившее мимо судно The Grape Escape. Два человека получили травмы. Неизвестно, пытался ли экипаж помочь пассажирам.

Корабль затонул в 18 м от суши. Более 30 человек числятся пропавшими без вести. Предположительно, выживших, кроме спасенных членов экипажа, нет.